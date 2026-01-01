Осем години след убийството на словашкия разследващ журналист Ян Куцияк, започва нов процед срещу предполагаемите организатори на покушението. Куцияк, който разследваше корупция на високо ниво, свързана с влиятелни бизнесмени и водещи политици, беше застрелян заедно с годеницата си Мартина Куснирова през 2018 г.. Смъртта им предизвика най-големите протести в Словакия след падането на комунизма, довеждайки до оставката на правителството на Роберт Фицо.

On my way to #Slovakia to take part on 26 Jan. in the 3rd trial with the alleged mastermind of Jan Kuciak's assassination, a key case for future of media freedom in Europe. It's been almost 8 yrs since the @Aktualitysk journalist & his fiancée were killed.https://t.co/xWXc6DB4Mf pic.twitter.com/R2CdkugKHW — Pavol Szalai (@pavolszalai) January 23, 2026

Бизнесменът Мариан Кочнер, разследван от Куциак и обвинен, че е поръчал убийството, беше оправдаван на два пъти, но Върховният съд на Словакия анулира и двете решения. Кочнер е подсъдим заедно с предполагаемата си съучастничка Алена Зсузова.

Първоначално те бяха оправдани през 2020 г., но Върховният съд отмени оправдателните им присъди заради грешки в предишния процес. Кочнер беше оправдан отново през 2023 г., докато съдът призна Зсузова за виновна и я осъди на 25 години затвор. През 2025 г. Върховният съд анулира тези присъди, като сред причините посочи „непроучване на всички необходими доказателства“ и нареди нова група съдии да разгледа делото. В момента и двамата излежават тежки присъди за други престъпления. Кочнер бе осъден на 19 години затвор за фалшифициране през 2020 г., а Зсузова получи 21 години за участие в убийството на кмет. Към момента трима души вече са осъдени за покушението срещу журналиста, включително двама наемни убийци, които излежават по 25 години затвор.

Ян Куциак е писал множество материали за корупция и сенчести сделки, включващи Кочнер, заради връзките му с високопоставени политици в страната. В последната статия, върху която Куциак работеше и която беше публикувана след смъртта му, той посочва връзки между италианската мафия и правителството на Фицо. „Репортери без граници“ заявиха, че процесът е „нова възможност за разрешаване на престъпление, което подкопава свободата на пресата в Словакия и Европа“.