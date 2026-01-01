Норвежките власти започнаха щателно разследване на бившата посланичка Мона Юл и нейния съпруг Терие Рьо-Ларшен поради възможна корупция при връзките им с Джефри Епстийн, предаде ДПА.

Къща в Осло е била претърсена, съобщиха властите, натоварени с разследването на икономически престъпления. Те прогнозираха, че разследването ще отнеме значително време и отбелязаха, че е било извършено отделно претърсване в помещения, свързани със свидетел.

Министерството на външните работи на Норвегия обяви вчера вечерта оставката на Юл като посланик в Йордания и Ирак поради контактите й с покойния американски педофил, посочва Асошиейтедд прес. Това последва съобщенията, че Епстийн е оставил на децата на Юл и нейния съпруг Терие Рьо-Ларшен 10 милиона долара в завещание, съставено малко преди смъртта му при самоубийство в затвор в Ню Йорк през 2019 г.

Външният министър на Норвегия Еспен Барт Ейде заяви, че решението на Юл е "правилно и необходимо". Нейните контакти с осъдения сексуален престъпник показва "сериозни пропуски в преценката", каза той, добавяйки, че "случаят затруднява възстановяването на доверието, което изисква тази длъжност".

Норвежките медии съобщават, че Рьо-Ларшен, също дипломат, е имал "лични финансови отношения" с Епстийн, информира ДПА.

Органът за икономически престъпления разследва и бившия министър-председател Турбьорн Ягланд заради връзките му с Епстийн, отбелязва ДПА. Ягланд е заемал редица престижни постове, включително председател на Норвежкия Нобелов комитет между 2009 и 2015 г. и генерален секретар на Съвета на Европа между 2009 и 2019 г.

Норвежката национална служба за разследване и преследване на икономически и екологични престъпления (Ококрим/ Okokrim), съобщи, че миналата седмица е решила да започне разследване на Юл и Рьо-Ларшен.

В изявление се посочва, че Юл е заподозряна в мащабна корупция въз основа на позицията й в министерството на външните работи, а Рьо-Ларшен – в подпомагане и съучастие в мащабна корупция. Разследващите ще проучат, наред с други неща, дали Юл е получила облаги във връзка с позицията си.