, до голяма степен пренебрегвана част от войната в, изведнъж се превърна в котел на военно и геополитическо напрежение, пише в. "Ню Йорк таймс", отчитайки, че регионът е изключително важен запатрулират в, изстрелват ракети по украински градове, като същевременно създавати заплашват всеки кораб, който се опита да я наруши, отбелязва американското издание., които се носят по повърхността на водата, се насочват към руските пристанища и кораби, което се превръща във все по-голяма заплаха за Русия в арсенала на. Във въздушното пространство над тях самолети и дронове за наблюдение на НАТО и съюзниците летят над международни води, събирайки разузнавателна информация, използвана за пресичане на инвазията на Москва.и три държави от, но понякога пренебрегвано във войната, Черно море се превръща във все по-опасен котел на военно и геополитическо напрежение след решението наминалия месец да прекрати споразумението, гарантиращо безопасното преминаване на украинското зърно.

Russia's lack of ships and Western grain traders' shrinking appetite for business with Moscow are adding to rising costs of moving Russian wheat as the war in Ukraine spills perilously close to vital Black Sea supply routes https://t.co/SmbZMyuD0k pic.twitter.com/t4OXBisZ55