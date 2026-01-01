Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Испания, че води дипломатическа кампания срещу Израел, след като Мадрид беше изключен от участие в работата на създаден с подкрепата на САЩ център за стабилизиране на следвоенната ситуация в Газа.

„Испания многократно е избирала да застане срещу Израел. Тези, които атакуват Държавата Израел, вместо да се противопоставят на терористичните режими, няма да бъдат наши партньори в оформянето на бъдещето на региона“, заяви Нетаняху, цитиран от АФП.

„Няма да търпя това лицемерие и тази враждебност. Няма да позволя на никоя държава да води дипломатическа война срещу нас, без да понесе незабавна цена", добави той.