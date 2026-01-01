Испания е затворила въздушното си пространство за американски самолети, участващи в атаки срещу Иран - стъпка отвъд предишния ѝ отказ да предостави военни бази за съвместно ползване, съобщи испанският вестник El Pais, позовавайки се на армейски източници.

Затварянето на въздушното пространство не включва извънредни ситуации, отбелязва Ройтерс.

„Това решение е част от вече взетото решение на испанското правителство да не участва и да не допринася за война, която беше започната едностранно и в нарушение на международното право“, заяви министърът на икономиката Карлос Куерпо в интервю за радио Cadena SER.

Испанският премиер Педро Санчез е един от най-острите критици на американските и израелските атаки срещу Ислямската република, като ги определи като безразсъдни и незаконни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Испания заради отказа на Мадрид да предостави на САЩ достъп до базите си.