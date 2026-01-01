Испанският премиер Педро Санчес приветства прекратяването на огъня между САЩ и Иран, но продължи да критикува американския президент Доналд Тръмп, предупреждавайки, че Испания няма да аплодира „тези, които подпалват света“, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Санчес приветства примирието в публикация в „Екс“, подчертавайки, че подобно развитие винаги е положително, особено ако води до справедлив и траен мир.

Санчес: Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора

Той обаче предупреди, че временното спиране не бива да позволява хаосът, разрушенията и загубата на човешки живот, причинени от конфликта, да бъдат забравени.

„Правителството на Испания няма да аплодира онези, които подпалват света“, написа премиерът на Испания, очевидно визирайки Тръмп.

Той подчерта, че заинтересованите страни относно мира в Близкия изток трябва да следват „дипломацията, международния правов ред и мира“.

Санчес многократно е определял като незаконни атаките, предприети от САЩ и Израел срещу Иран от 28 февруари насам.

Иран и САЩ се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, по време на което ще преговарят за мирно споразумение в Пакистан, основано на план от 10 точки, представен от Техеран.

Предложението включва, наред с други клаузи, ирански контрол над Ормузкия проток.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес също приветства прекратяването на огъня, описвайки го като лъч надежда.

Той обаче отбеляза, че времевата рамка е много кратка, за да се определи дали то ще успее, добавяйки, че според Израел споразумението не се разпростира върху Ливан.