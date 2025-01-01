Руският президент Владимир Путин подари на жител на Анкоридж в Аляска нов мотоциклет "Урал" по време на своята среща в петък с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс.

Ключовете за мотора бяха връчени на Марк Уорън от служител на посолството на Русия в САЩ пред хотел в Анкоридж, където бе настанена руската делегация. Служителят каза, че подаръкът е направен лично от Путин.

До неочаквания жест се стигнало, след като журналисти от "Първи канал" на руската телевизия срещнали случайно Уорън по улиците на Анкоридж преди срещата на върха. Те се спрели да видят стария му мотоциклет.

Уорън споделил пред репортер на телевизията, че не успява да намери резервни части за мотора си, включително нов стартер, тъй като фабриката, която ги произвежда, се намира в Украйна. Журналистът попитал Уорън дали ще е добре за него, ако Путин и Тръмп решат конфликта по време на срещата в Аляска, и той отговорил положително.

Компанията "Урал", чиято централа сега се намира в американския щат Вашингтон, обяви, че всички нейни мотоциклети вече се сглобяват в Казахстан. След началото на войната в Украйна фирмата прекрати всякакво производство в Русия, отбелязва Ройтерс.