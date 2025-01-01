Жителите на град в района на залива на Сан Франциско търсят агресивна катерица, която е изпратила най-малко двама души в спешното отделение за медицинска помощ, съобщи АП.

Джоан Хеблак каза пред местен филиал на Ей Би Си, че се е разхождала в Сан Рафаел, на около 32 километра северно от Сан Франциско, когато катерица сякаш се появила от нищото и нападнала крака ѝ, драскайки и хапейки. „Закачи се за крака ми. Опашката ѝ летеше нагоре. Аз си помислих: „Махни я от мен, махай се от мен!“, казва Хеблак, цитирана от АП.

Изабел Кампой добавя, че е била нападната, докато се е разхождала в същия район. И двете жени е трябвало да посетят спешното отделение, съобщи телевизионната станция в репортажа си. В района вече са разлепени листовки, предупреждаващи жителите, че гризачът не е шега работа и че повече от петима души са били нападнати от „много зла катерица“, която „идва от нищото“.

Лиза Блох от приюта за животни Marin Humane казва, че не са имали съобщения за нападения на катерици от средата на септември. Ако катерицата се появи отново, организацията с нестопанска цел ще се координира с щата за премахването на животното, каза тя. „Виждали сме подобно поведение и преди“, посочи Блох. „Почти винаги е така, защото някой е хранил животното.“ Хубавото е, че катериците не са преносители на бяс, допълва АП.