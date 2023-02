El meteorito cayó el pasado miércoles en la región de McAllen, Texas, de acuerdo a la NASA. #EstadosUnidoshttps://t.co/bpEmEk1VTY — Debate (@ELDEBATE) February 18, 2023

Американската космическа агенция НАСА съобщи, чев Макалън, Тексас. Агенцията публикува и карти, показващи предполагаемата зона на падане на обекта."Въпреки чес висока скорост, те се забавят, докато пътуват през атмосферата, и се разпадат на малки фрагменти, преди да паднат на земята. Метеоритите се охлаждат бързо и обикновено не представляват риск за обществеността", се казва в изявление на НАСА.В изявлението също така се отправя молба, ако бъде намерен фрагмент от метеорит, да се обърнат към Смитсоновия институт, за да предадат падналото небесно тяло за изследване.напомня за необходимостта НАСА и други организации да повишат нашето разбиране и защита на Земята, да обединят научния и инженерния опит, за да постигнат напредък в изследването на космоса от човека, да интегрират земните и планетарните изследвания за задълбочаване на нашето разбиране за Слънчевата система и да насърчават успешните космически мисии чрез намаляване на риска", се казва в изявлението.Падането на метеорита е било белязано от вибриране на прозорците на къщите в близост до мястото на удара исъобщават местните медии.Освен това спътници насъщо сакато са отчели съпътстващо огнено кълбо.Смята се, че на Земята на ден падат между 5 и 6 тона метеорити - или 2000 тона годишно. Повечето намерени метеорити са с тегло от няколко грама до няколко десетки тона.