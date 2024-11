The four new images of the sun captured by the ESA-led Solar Orbiter are the highest-resolution views yet of the star's surface in visible light, ultraviolet light, as a magnetic map, and a map tracking movement. https://t.co/2bpWSnFrgM pic.twitter.com/90ga7MYNYk — IGN (@IGN) November 20, 2024

Мисията Solar Orbiter предостави най-детайлните изображения на Слънцето досега. Тези кадри с висока разделителна способност, заснети на 22 март 2023 г. и публикувани тази седмица, разкриват детайли за слънчевите петна и динамичната плазма, която непрекъснато се движи през нашата звезда. Новите данни ще помогнат на учените да разгадаят някои отС помощта на два от шестте си инструмента за изображения –– апаратът засне уникални кадри от разстояние 74 милиона километра. Solar Orbiter е съвместна мисия на Европейската космическа агенция (ESA) и НАСА, а космическият апарат беше изстрелян през февруари 2020 г. , за да обикаля около Слънцето на средно разстояние от 42 милиона километра.Заедно с мисията Parker Solar Probe на НАСА, апаратът изучава ключови въпроси, включително произхода на слънчевия вятър и защо короната, външната атмосфера на Слънцето, е значително по-гореща от неговата повърхност.PHI засне най-детайлните пълни изображения на фотосферата – видимата повърхност на Слънцето, откъдето произлиза почти цялата слънчева радиация. Температурите на фотосферата варират от. Под нея се намира конвективната зона, където горещата плазма се движи подобно на магма в земната мантия.PHI картографира яркостта на фотосферата и анализира магнитното поле на Слънцето. Изображенията разкриват слънчеви петна –, причинени от мощни магнитни полета. Някои от тези петна са с размери, по-големи от Земята. Те възникват там, където магнитното поле пробива повърхността, нарушавайки преноса на топлина.EUI, от своя страна, засне– слънчевата атмосфера, която достига температури над 1 милион градуса по Целзий. На изображенията се вижда светеща плазма, излизаща от слънчеви петна, което допринася за по-доброто разбиране на слънчевата активност.Мисиите Solar Orbiter и Parker Solar Probe изучават Слънцето в период на интензивна активност – т.нар. слънчев максимум. По време на този пик, който настъпва веднъж на, магнитните полюси на Слънцето се разменят, а активността нараства, включително броят на слънчевите петна и бурите.„Това е идеален момент за наблюдение на Слънцето“, отбеляза, учен в проекта Solar Orbiter. „Картите с висока разделителна способност от PHI показват магнитното поле и динамиката на Слънцето с невероятни детайли.“Слънчевите изригвания и изхвърлянето на коронална маса (CME) – огромни облаци от йонизирана плазма и магнитни полета – създават космическо време, което влияе на Земята. Тези явления могат да нарушат електропреносните мрежи, GPS системите и сателитите, както и да създадат полярни сияния, познати като северно и южно сияние.На 24 декември 2023 г. слънчевата сонда Parker Solar Probe ще направи най-близкия си поход до Слънцето, достигайки разстояние от едваЗа разлика от Solar Orbiter, който разполага с камери, Parker няма инструменти за изображения, тъй като температурите в близост до Слънцето са. Вместо това сондата ще събира данни за плазмата и магнитните полета.Тези допълващи се мисии продължават да хвърлят светлина върху сложното поведение на нашата звезда, приближавайки учените до разгадаването на фундаментални въпроси за Слънцето и неговото въздействие върху Земята.