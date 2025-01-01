Общо 154 работници от една и съща строителна фирма са постъпили в различни болнични заведения в турската столица Анкара през вчерашния ден със съмнения за хранително натравяне, предаде Анадолската агенция.

По първоначални оценки на изпратените на място екипи вчера на обяд работниците, които са се намирали на различни обекти в града, са консумирали пилешки дюнери, доставени от фирма за кетъринг, след което много от тях са се обадили на телефон 112 с оплаквания от гадене и повръщане.

Общо 154 души са се обърнали към различни лечебни заведения в Анкара, като част от тях са били откарани с линейки. До момента осем от работниците са изписани, 142 се намират в спешни отделения, а четирима - в интензивно отделение.

Серия от подобни инциденти обхванаха Турция през последните седмици, принуждавайки властите да затегнат контрола върху храните и да предприемат засилени проверки на ресторанти и заведения.

Най-сериозният случай от последните седмици е свързан с 4-членно семейство, което почина при съмнителни обстоятелства в хотел в Истанбул. Първоначално в медиите в страната се разпространи информация, че смъртта на двамата родители и децата им е причинена от вероятно хранително натравяне, а по случая бяха задържани общо 11 души, сред които и собственикът на хотела. След провеждането на допълнително разследване и аутопсия на телата на починалите, стана ясно, че натравянето е причинено от токсичния газ фосфин и не са открити следи от хранително отравяне в кръвта, стомаха, черния дроб, бъбреците, червата и белия дроб на членовете на семейство.