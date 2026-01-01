Мъж се нахвърли върху конгресменката от Демократическата партия Илхан Омар от 5-ти конгресен район на Минесота вчера и я напръска с неприятно миришеща течност по време на обществена проява в Минеаполис, докато тя осъждаше действията на американската федерална Имиграционна и митническа служба (ICE) в щата, предаде Ройтерс.

Видеозапис показва как мъж се втурва към конгресменката на трибуната и я напръсква с течност. Застанал наблизо едър мъж веднага го хваща и го поваля на земята. Омар прави няколко крачки към мъжа с вдигната ръка, преди той да бъде укротен, и след кратка пауза продължава презентацията си.

Полицията в Минеаполис заяви, че "полицаите на мястото са видяли мъжа да използва спринцовка, за да напръска с неизвестна течност Омар. Полицията веднага го арестува за нападение от трета степен и каза, че конгресменката не е пострадала. Криминалисти са пристигнали за събиране на доказателства от местопрестъплението, съобщи полицията.

Омар критикуваше Имиграционната и митническа служба на САЩ и министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум, когато мъжът се нахвърли върху нея и я призова да подаде оставка след убийството на двамата американски граждани в Минеаполис през последните седмици при засилените мерки за контрол на имиграцията на президента Тръмп.

"Имиграционната и митническа служба не може да бъде реформирана, не може да бъде реабилитирана, трябва да премахнем ICE завинаги, а ръководителката на Министерството на вътрешната сигурност Кристи Ноум трябва да подаде оставка или да бъде подведена под отговорност", каза Омар, докато присъстващите на проявата в кметството я аплодираха.

Мъжът тогава се хвърли към нея и я напръска с течността, преди да ѝ каже: "Трябва да подадеш оставка".

Омар често е била обект на политически атаки от страна на Тръмп, който веднъж я нарече "боклук".

По време на речта си в Айова вчера Тръмп каза, че Омар не обича САЩ. "Те трябва да покажат, че могат да обичат страната ни, трябва да се гордеят", каза Тръмп, визирайки имигрантите. "Не като Илхан Омар", добави американският президент.