В извънреден бюлетин гръцката метеорологична служба предупреждава за навлизащ над Гърция мощен циклон. В рамките на два дни екстремното време ще засегне цялата страна, предава БНР .

Очакват се силни дъждове с градушки предимно в областите Атика, Пелопонес и северната част на страната. Властите предупреждават за очаквани наводнения на пътни участъци на островите в Егейско море. Фермерите също са предупредени да оттеглят стадата на разстояние от реките.

Вятърът ще бъде умерен, което засега не предполага спиране на фериботи.

Интензивни валежи се очакват от днес в часовете след обед.

Пътна полиция предупреждава да се ограничи или да не се пътува по време на циклона.

Живеещите на приземните етажи, както и собствениците на магазини поставят торби с пясък, за да не се наводнят.

Според прогнозите екстремното време ще продължи два дни.