Взривове отекнаха на остров Лаван в южен Иран часове след обявяването на двуседмично примирие между Техеран и Вашингтон, съобщи иранската новинарска агенция Mehr.

В съоръжението на рафинерията на острова в Персийския залив са станали няколко експлозии.

Причината за взривовете остава неизвестна, посочва източникът.

Не се съобщава за щети или пострадали, предаде Анадолската новинарска агенция.

Iran's Lavan Oil Refinery in Siri Island is burning, and Iran is blaming the UAE for the attack!



And they just fired missiles and drones at the UAE and Kuwait (air defenses active as I write this)



Not sure what to make of this. Are factions of Iran seeking to… https://t.co/aFNHb4HDaW pic.twitter.com/eLj21yTVHT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 8, 2026

Междувременно армията на Кувейт съобщи, че от 08:00 ч. (също и българско) време тази сутрин противовъздушната му отбрана работи по прехващане на вълна от ирански дронове, предаде Ройтерс.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие с Ислямската република, като заяви, че Техеран е представил „работещо“ предложение за преговори от 10 точки.

Съобщението дойде по-малко от два часа преди изтичането на крайния срок, който Тръмп неколкократно удължи, за да даде възможност на Иран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение или да се изправи пред „унищожаването на цяла цивилизация“.