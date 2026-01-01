Взривове отекнаха на остров Лаван в южен Иран часове след обявяването на двуседмично примирие между Техеран и Вашингтон, съобщи иранската новинарска агенция Mehr.

В съоръжението на рафинерията на острова в Персийския залив са станали няколко експлозии.

Причината за взривовете остава неизвестна, посочва източникът.

Не се съобщава за щети или пострадали, предаде Анадолската новинарска агенция.

Междувременно армията на Кувейт съобщи, че от 08:00 ч. (също и българско) време тази сутрин противовъздушната му отбрана работи по прехващане на вълна от ирански дронове, предаде Ройтерс.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие с Ислямската република, като заяви, че Техеран е представил „работещо“ предложение за преговори от 10 точки.

Съобщението дойде по-малко от два часа преди изтичането на крайния срок, който Тръмп неколкократно удължи, за да даде възможност на Иран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение или да се изправи пред „унищожаването на цяла цивилизация“.

Anadolu Ajansi
