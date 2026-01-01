Армията на Кувейт съобщи, че от 8:00 ч. (също и българско време) тази сутрин противовъздушната му отбрана работи по прехващане на вълна от ирански дронове , предаде Ройтерс.
Някои от тях са били насочени към жизненоважни нефтени съоръжения и електроцентрали в южната част на страната, уточниха кувейтските военни.
Причинени са сериозни щети по инфраструктурата, добави армията.
#BREAKING: The IRGC Aerospace Force has just retaliated against Israeli airstrikes on Iran’s oil refineries on the islands of Siri and Lavan by targeting oil infrastructure in Kuwait using Shahed-136 one-way attack drones.#Lavan #IranWar #UAE pic.twitter.com/SIFQjA16GJ
#BREAKING: The IRGC Aerospace Force has just retaliated against Israeli airstrikes on Iran’s oil refineries on the islands of Siri and Lavan by targeting oil infrastructure in Kuwait using Shahed-136 one-way attack drones.#Lavan #IranWar #UAE pic.twitter.com/SIFQjA16GJ— Reality Index (@Reality_Index) April 8, 2026
Междувременно ОАЕ съобщиха, че противовъздушните им сили отразяват ракетна заплаха.