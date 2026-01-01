Армията на Кувейт съобщи, че от 8:00 ч. (също и българско време) тази сутрин противовъздушната му отбрана работи по прехващане на вълна от ирански дронове , предаде Ройтерс.

Някои от тях са били насочени към жизненоважни нефтени съоръжения и електроцентрали в южната част на страната, уточниха кувейтските военни.

Причинени са сериозни щети по инфраструктурата, добави армията.

Междувременно ОАЕ съобщиха, че противовъздушните им сили отразяват ракетна заплаха.

 

По темата

Деяна Христова/БТА
