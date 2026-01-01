Основното търговско пристанище на Кувейт е било увредено при атака с дрон, съобщиха властите на фона на продължаващите удари на Иран в региона в отговор на американско-израелските действия.

Пристанище Шувайх е било атакувано призори „от вражески дронове“, като по предварителни данни са нанесени материални щети, но няма пострадали, се насочва към изявление на пристанищната администрация, публикувано в платформата Х.

Поредицата от атаки срещу кувейтска територия започна на 28 февруари 2026 г. Ето ключовите събития, които предхождат нападението над пристанище Шувайх. На 8 март 2026 г. резервоари за гориво на международното летище в Кувейт бяха ударени от дрон, което предизвика пожар. Властите реагираха незабавно, като приложиха одобрени аварийни процедури и задействаха екипи на пожарната служба за овладяване на ситуацията. По-късно, на 14 март 2026 г., радарната система на летището също понесе щети от подобна атака. Като пряк резултат от тези нарастващи заплахи, Кувейт предприе конкретни мерки, включително задействане на своята противовъздушна отбрана за прехващане на входящи дронове.Ескалацията продължи на 19 март 2026 г., когато рафинерийните съоръжения "Мина Абдула" и "Мина ал-Ахмади", ключови за петролната индустрия на Кувейт и Персийския залив, станаха обект на атаки с дронове, предизвиквайки ограничени пожари. Иранските власти са заявили, че тези удари са ответна реакция на американско-израелски действия, включително атаки, които са засегнали ирански ядрени обекти през предходната година. Подобни събития, засягащи критична инфраструктура като пристанища и рафинерии, имат потенциал да повлияят на глобалните енергийни пазари и търговски пътища.