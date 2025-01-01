Няколко души са били простреляни в мормонска църква в Мичиган, а стрелецът е заловен, съобщи Асошиейтед прес.

Стрелбата е станала в град Гранд Бланк, на около 80 км северно от Детройт, съобщи местната полиция в публикация в социалните медии. Църквата е в пламъци.

Няма опасност за обществеността. Властите не съобщиха подробности за състоянието на жертвите.

 

 

Шерифът на окръг Дженеси Крис Суонсън съобщи, че районът е евакуиран. 

"Стават много неща, за които не можем да съобщим, просто защото има работа, която трябва да бъде свършена", добави той.

Заобиколена от паркинг и голям двор, църквата се намира в близост до жилищни райони и църква на "Свидетелите на Йехова" в Гранд Бланк. Градчето e с население от около 8000 души.

"Насилието навсякъде, а особено в място за поклонение, е неприемливо", заяви губернаторката на Мичиган Гретчън Уитмър.

БТА / Асен Георгиев
