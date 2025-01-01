Няколко души са били простреляни в мормонска църква в Мичиган, а стрелецът е заловен, съобщи Асошиейтед прес.
Стрелбата е станала в град Гранд Бланк, на около 80 км северно от Детройт, съобщи местната полиция в публикация в социалните медии. Църквата е в пламъци.
Няма опасност за обществеността. Властите не съобщиха подробности за състоянието на жертвите.
#BREAKINGNEWS: Multiple shooting victims at Latter Day Saints church in Grand Blanc, Michigan. Unknown casualties, church on fire. 4th alarm. Roof collapsing. Unknown if anyone is trapped inside!— Gary Ludwig (@ChiefGaryLudwig) September 28, 2025
Шерифът на окръг Дженеси Крис Суонсън съобщи, че районът е евакуиран.
"Стават много неща, за които не можем да съобщим, просто защото има работа, която трябва да бъде свършена", добави той.
Заобиколена от паркинг и голям двор, църквата се намира в близост до жилищни райони и църква на "Свидетелите на Йехова" в Гранд Бланк. Градчето e с население от около 8000 души.
"Насилието навсякъде, а особено в място за поклонение, е неприемливо", заяви губернаторката на Мичиган Гретчън Уитмър.