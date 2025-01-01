Властите в Кения съобщават, че 12 души може да са загинали, след като малък самолет се е разбил в крайбрежния окръг Квале, докато е летял към националния резерват „Масаи Мара“, съобщи Асошиейтед прес.
Катастрофата е станала в хълмиста и гориста местност на около 40 километра от летището в Диани, което се намира в окръг Квале.
Twelve tourists died after a light aircraft from Diani to Kichwa Tembo crashed in Kwale county Kenya. KCAA confirmed the 5Y-CCA plane went down at 5:30 a.m., with poor weather and low visibility suspected as the cause. pic.twitter.com/fuJn72SY8w— NEWSHUB E.A 🇺🇬🇹🇿🇰🇪 (@NEWSHUB01) October 28, 2025
Спасителните операции на мястото на катастрофата продължават и повече подробности ще бъдат предоставени по-късно, каза комисарят на окръг Квале - Стивън Оринде пред АП.
Кенийската гражданска авиационна администрация съобщи, че на борда на самолета са били 12 души и властите разследват причините за катастрофата.
Fatal plane crash Kwale. 12 pax on board. No survivors. Mombasa Air.— ONJOLO KENYA🇰🇪 (@onjolo_kenya) October 28, 2025
Accident Notification, RRV203, 5YCCA, C208 Diani to Kichwa Tembo crashed in Kwale Simba area at 0530Z, POB 12. pic.twitter.com/0tN1HM4Bwr
Националният резерват „Масаи Мара“ е популярна туристическа дестинация, известна с ежегодната миграция на антилопи гну от националния парк „Серенгети“ в Танзания.