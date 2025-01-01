През изминалата седмица Зохран Мамдани направи нещо невиждано до онзи момент – на своята крехка (за тази позиция) възраст, религия и политически убеждения той стана кмет на един от най-големите световни мегаполиси – Ню Йорк. Младият демократ с леви убеждения е световно явление, или както някои казват – „Роди се звезда“, а това донякъде обяснява и интереса към всички съпровождащи идването му теми.

Една от тях, ако съдим по данните от Google Trends, позовавайки се на най-популярната търсачка в света, е имението Грейси (Gracie Mansion).

Интересът към Gracie Mansion е по-голям от всякога в началото на ноември, а „къде живеят кметовете“ е най-популярното търсене през първата седмица на месеца. Това донякъде е обяснимо, ако се има предвид, че и интересът към изборите в Ню Йорк е невиждан от 1969 г. насам. За първи път от тогава до урните отиват толкова много нюйоркачани - над 2 млн. души от общо 5 400 000 имащи право на глас. Вероятно много от тях се питат и къде ще е живее демократът с леви убеждения, който е на само 34 години и е родом от Уганда.

Нека да погледнем не по-малко любопитната история на имението.

Търсенията в световен мащаб за последните над 20 г./ Google Trends

На едно живописно завойче на Ийст ривър, където шумът на Манхатън едва се долавя през зеленината на парка на Карл Шурц, се издига една от най-старите дървени къщи на острова – Грейси Маншън, или имението Грейси. Тя не е просто историческа сграда, а дом, преживял цели епохи – от годините на младата американска република до пулсиращото сърце на съвременния Ню Йорк.

Историята ѝ започва през 1799 г., когато търговецът Арчибалд Грейси избира това спокойно място, за да издигне своята селска резиденция. С гледка към реката и изчистени линии, домът му е типичен пример за федералния архитектурен стил – с подчертана симетрия, елегантни пропорции и интериор, изпълнен с огледала в позлатени рамки и орнаменти, увенчани с националния символ – орелът. Тази хармония между простота и достолепие сякаш отразява младата американска държава, която тогава тъкмо е поела по своя път на независимост.

Но както често се случва в живота, просперитетът на Грейси не трае вечно. Финансовите сътресения след войната от 1812 г. го принуждават да се раздели с дома си. Следват десетилетия на промени – имотът преминава през ръцете на различни собственици, докато през 1896 г. градът го придобива и включва земята му в новия парк, който по-късно ще носи името на Карл Шурц.

Getty Images

Съдбата на къщата обаче не винаги е била толкова благородна. През годините тя е била използвана дори като щанд за храни и напитки и дори – като тоалетна за посетителите на парка. Едва през 20-те години на XX век започва новото ѝ възраждане: реставрирана и превърната в първи дом на Музея на град Ню Йорк, Грейси Маншън отново намира своя глас в културния живот на столицата.

С идването на 40-те години съдбата ѝ се променя завинаги. Под натиска на енергичния комисар Робърт Мозес, сградата е определена за официална резиденция на кмета на Ню Йорк. Така през 1942 г. Фиорело Ла Гуардия и семейството му прекрачват прага ѝ, превръщайки я в място, което самият кмет нарича „малката Бяла Къща“ на града. Оттогава насам всеки кмет на Ню Йорк добавя своя щрих към историята ѝ.

Getty Images

През 1966 г. къщата се разширява с добавянето на крилото „Сюзън Е. Вагнер“, предназначено за официални приеми и обществени събития. А през 1981 г. кметът Едуард Кох създава Gracie Mansion Conservancy – партньорство между града и частни дарители, което има за цел да съхрани и обновява тази емблематична постройка. Благодарение на тяхната работа през 2002 г. е извършена пълна реставрация на интериора и екстериора, която отваря още повече вратите на „Народната къща“ към жителите и посетителите на Ню Йорк.

Днес, когато прекрачите прага ѝ, ще усетите духа на миналото, но и пулса на настоящето. Годишните изложби на Gracie Mansion често представят теми, свързани с историята и културата на града – като експозицията „Тя продължава: Един век жени“, посветена на творчеството на жени художници от 1919 до 2019 г. Всяко посещение тук е различно, защото изложбите се сменят и разказват нови истории, вплетени в нишката на Ню Йорк.

Getty Images

Бившият кмет на Ню Йорк Бил Де Блазио в имението / Getty Images

А сред многото стаи, една крие особено любопитен детайл – камината в балната зала. Тя е донесена в къщата през 1966 г., но самата ѝ история е много по-драматична: именно пред нея Александър Хамилтън е прекарал последните си мигове след съдбовния си дуел с Арън Бър. Тази реликва, като безмълвен свидетел, напомня за времето, когато Грейси Маншън е била част от сърцето на младата нация.

Днес къщата е член на Нюйоркския тръст на историческите домове и вписана в Националния регистър на историческите места. Тя остава не само символ на политическата власт, но и жив музей на американския дух – съчетание между история, архитектура и култура.

А сред зеленината на парка, край реката, Грейси Маншън продължава да разказва своята история – тихо, достолепно и с поглед към бъдещето.