Френският президент Еманюел Макрон остана блокиран на улицата в Ню Йорк заради кортежа на американския президент Доналд Тръмп, пише БНТ.
Макрон е вървял към сградата на Постоянното представителство на Франция в ООН, когато е спрян от полиция на пешеходна пътека.
Развеселен френският президент се обажда по телефона на Доналд Тръмп и казва - "Как си? Знаеш ли какво се случи? Стоя на улицата, защото всичко е затворено заради теб?".
New York police stopped French President Macron’s motorcade because the road was closed for Trump.— ❤️ Mercedes ❤️ 🤩 (@kalpriss) September 23, 2025
Macron got out, called Trump, and jokingly asked him to “clear the road.” After what Trump said, He had to walk to the French embassy 😂😃 pic.twitter.com/56olguunKZ
Френският президент беше заснет да ходи пеша в продължение на 30 минути по улиците на Ню Йорк и продължи телефонния разговор с Тръмп.
По време на разходката минувачи си правеха снимки с него, а един от тях дори го целуна по челото.