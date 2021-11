Пациент от Лондон е станал първият в света, на когото е имплантирана очна протеза, отпечатана на 3D принтер, предаде Франс прес, позовавайки се на болницата в британската столица, която извършва интервенцията.



Стив Вързи "ще бъде първият човек в света, който ще получи изцяло цифрово създадено, 3D отпечатано око", се посочва в изявление, направено от Центъра за биомедицински изследвания "Мурфийлдс".



Използването на 3D печат прави възможно да се намали наполовина времето, необходимо за производство на изкуствено око, което в момента е около шест седмици. Същевременно методът позволява да се правят по-реалистични импланти, обясняват от болницата.



A hospital patient from Hackney will become the first person in the world to have a 3D-printed prosthetic eye.https://t.co/TSjGgLpoJ0