Конституционният съд (КС) на Румъния отхвърли днес оспорване на опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР) срещу закон, предвиждащ увеличение на данъците върху жилищата, земите, автомобилите и дивидентите от 1 януари 2026 г., съобщава телевизия "Диджи 24".

Законът е част от пакет мерки за намаляване на бюджетния дефицит, който миналата година достигна 9,3 процента от брутния вътрешен продукт. Правителството го прокара в парламента чрез съкратена процедура през септември, но АУР го оспори в КС, който постанови тогава, че проектозаконът е частично неконституционен. След повторното му приемане на 18 ноември опозиционната партия отново внесе жалба в КС. С днешното си решение съдиите постановиха окончателно, че законът отговаря на конституцията и може да премине към обнародване.

Според телевизията законът включва съществени изменения в данъчното облагане, които засягат собствениците на имоти, земеделски земи, автомобили, както и доходите от дивиденти, криптовалута и други.

Нормативният акт предвижда увеличение на данъците върху сградите както в градовете, така и в селата, а досегашните данъчни облекчения за стари жилища се премахват. По отношение на земеделските земи отпада освобождаването от данък за неправителствените организации, лицата с увреждания и културните асоциации и за първи път се въвежда облагане на земеделски съоръжения като оранжерии, силози и складове.

При моторните превозни средства се въвежда данък за електрическите автомобили, а при хибридните автомобили данъчните облекчения се намаляват наполовина. За останалите автомобили се въвежда принципът "който замърсява, плаща", при който таксата се определя от капацитета на двигателя и нормата на замърсяване.

Нови регламенти се появяват и в сферата на дигиталните инвестиции, като печалбата от трансакции с криптовалута ще бъде облагана с 16-процентов данък. 16 процента става и данъкът върху дивидентите, който през 2016 г. беше намален за 5 процента, за да се стимулират инвестициите, а впоследствие нарасна до 10 процента.

Потребителите, които поръчват колети извън Европейския съюз, вече ще плащат фиксирана такса от 25 леи (около 5 евро) за колети на стойност под 150 евро. Телевизията отбелязва, че мярката идва в момент, когато платформи като китайските "Шейн" ("Shein") и "Тему" ("Temu"), както и турската "Трендйол" ("Trendyol") продължават да разширяват дейността си в Европа.

Новото законодателство засяга и дейността на фирмите, като глобите за нелегален труд нарастват значително и могат да достигнат 1 милион леи (196 525 евро) без таван в зависимост от броя на работещите без договор служители, отбелязва телевизията.