Британският крал Чарлз Трети и съпругата му Камила празнуват 20 години брак. Този брачен съюз преди две десетилетия разтърси британската монархия и се превърна във водеща тема за медиите.

Чарлз Трети, съответно на 76 години, и Камила, съответно на 77 години, които се познават от над 50 години, няма да имат време да отбележат в тесен кръг тази порцеланова сватба. След един натоварен ден в Рим, те ще бъдат почетни гости на банкет, организиран от италианския държавен глава в италианския президентски дворец в рамките на тяхната четиридневна държавна визита в Италия.

От февруари 2024 г. кралят се лекува от неуточнено онкологично заболяване и за кратко беше хоспитализиран миналата седмица заради страничен ефект от лечението му. Но той държеше да осъществи това пътуване до Италия с дамата, която има навика да нарича публично „моята любима съпруга“.

Чарлз Трети и Камила формират една двойка, в която доминира близостта по много направления. Те са на една и съща възраст, имат едни и същи приятели, имат едно и също чувство за хумор, казва експертът по кралските въпроси Ричард Фицуилямс. Той подчертава, че двамата изпитват и едно и също чувство за дълг.

"Тя го кара да се смее и това е особено важно в този момент на криза“, допълва експертът и споменава, че кралят се проявява като „нетърпелив пациент“, когото трудно можеш да убедиш, че трябва да работи по-малко.

Сватбата на Чарлз и Камила преди 20 години след дългогодишна връзка, породила скандал, трябваше да преодолее огромни конституционни, политически, религиозни препятствия. Да не говорим за препятствията от семейно естество“, припомня Фицуилямс. На кралица Елизабет Втора, майката на Чарлз, й трябваше известно време, за да приеме този брак.

