Хиляди колумбийци отдадоха последна почит на починалия след смъртоносно прострелване сенатор и кандидат-президент Мигел Урибе, предаде Франс прес. Той издъхна след два месеца, прекарани в болница.

От ранна сутрин се извиха дълги опашки от опечалени пред сградата на колумбийския парламент (Конгреса), отбелязва АФП. Хиляди хора чакаха своя ред, за да се поклонят пред ковчега на Урибе, покрит с националния флаг.

"За жалост имаме в страната си този голям проблем: ако някой мисли различно, решението е да бъде убит", каза за АФП един от опечалените - графичният дизайнер Хосе Корвита.

Плачеща и прегръщана от хората, вдовицата на покойния - Мария Клаудия Тарасона, си проправи път към ковчега му, носейки най-малкото си дете - Алехандро, роден от брака й с Урибе. Тя беше съпроводена от двете си дъщери от предишен брак.

На военна церемония на друго място в столицата Богота президентът на Колумбия Густаво Петро почете паметта на 39-годишния опозиционер от десницата с минута мълчание и увери, че "международни експерти" съдействат да бъдат "разкрити истинските причини" за убийството.

За престъплението бяха арестувани шестима заподозрени, сред които и 15-годишният стрелец, припомня Франс прес. Според колумбийското разузнаване дисиденти от фракцията "Сегунда Маркеталия" на бунтовническата групировка Колумбийски революционни въоръжени сили стоят зад атентата. Дисидентите отричат това.