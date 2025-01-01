Колумбийският кандидат за президент, който беше прострелян през юни, почина от раните си

Кандидатът за президент на Колумбия и сенатор Мигел Урибе, ранен в главата с огнестрелно оръжие по време на публично събрание през юни в Богота, почина след два месеца в интензивно отделение и няколко операции, съобщи съпругата му.

„Винаги ще бъдеш любовта на живота ми. Благодаря ти за един живот, изпълнен с любов“, написа Клаудия Таразона в профила си в Instagram, цитирана от АФП.

„Почивай в мир, любов на живота ми, ще се грижа за децата ни“, добави тя.