Кола се вряза в протестиращи в белградския квартал Жарково и блъсна трима души. Шофьорът е задържан от полицията, съобщи вестник Blic.

Голям национален протест в Белград

Според изданието 50-годишният шофьор на автомобила е оказал съпротива при задържането. Пострадалите са откарани в център за спешна помощ. Според вестника шофьорът първоначално се е опитал да избяга от местопроизшествието. Той карал, докато на капака на колата му се качила жена при очевиден опит да го спре. По-късно тя паднала на асфалта. Публикувана от вестника снимка на колата му показва счупено задно стъкло.

In Belgrade, a car drove into a protester crowd, injuring three people. Traffic in the city is gridlocked as thousands block major intersections. The protest, planned to peak at 17:00 CET, has caused significant disruption. pic.twitter.com/5lScHBBZ5w

Хиляди сръбски граждани участват в големия съботен протест в Белград срещу корупционното управление на президента Александър Вучич. Кулминацията на протеста ще бъде в 16:00 ч. местно време пред парламента.

A car plowed into a crowd during a student protest in Belgrade, Serbia, Blic reports.



The driver has been detained, but their motives remain unknown.



Preliminary reports indicate that three people were injured. pic.twitter.com/h1wIEim9qF