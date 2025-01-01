Лични данни на някои потребители на онлайн услугата на полския кредитор „СуперГрош“ (SuperGrosz) изтекоха след хакерска атака, заяви полският министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Това е пореден инцидент от този род, след като ден по-рано хакери източиха данни от полската туристическа агенция „Итака“ (Itaka).

Гавковски определи атаката като много сериозна ситуация.

В публикация в „Екс“ той написа, че данните, получени от неупълномощено лице, включват лични идентификационни номера, данни от лични карти, информация за контакт, семейно положение, брой деца и други чувствителни данни, като декларирани доходи и номера на банкови сметки.

Съответните екипи за реагиране на Полската агенция за финансов надзор и Научноизследователската и академична компютърна мрежа, държавна организация за киберсигурност, вече разследват случая, каза Гавковски, а председателят на Службата за защита на личните данни е уведомен. Той добави, че се полагат усилия за идентифициране на извършителите.

Гавковски добави, че клиентите на „СуперГрош“ скоро ще могат да проверят на уебсайта bezpiecznedane.gov.pl дали техните акаунти са засегнати от пробива.

Той също така препоръча на тези, чиито данни са били изтекли, незабавно да променят паролите си и да активират двуфакторно удостоверяване във всички услуги.

Уебсайтът на“СуперГрош“, управляван от финтек компанията AIQLABS, предлага бързи онлайн заеми. Агенцията за защита на конкуренцията и потребителите счете, че практиките на AIQLABS нарушават колективните интереси на потребителите.