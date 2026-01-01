Китай е готов да продължи да си сътрудничи с Русия в рамките на Съвета за сигурност на ООН за намаляване на напрежението в Близкия изток, каза китайският външен министър Ван И, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа.

Ван, който е и член на Политбюро на Китайската комунистическа партия, съобщи това в телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров.

Китай призова за спиране на бойните действия в Близкия изток

Китайският външен министър посочи, че ключът към решаването на кризата в Ормузкия проток е да бъде прекратен огънят час по-скоро, и добави, че Пекин винаги се обявявал за уреждане на горещите въпроси в международните отношения чрез диалог и преговори.

Лавров и Ван призоваха за възможна най-бързо успокояване на обстановката в Персийския залив, предаде ТАСС, като се позова на изявление на Министерството на външните работи на Руската федерация.

Разговорът между външните министри на Китай и Русия се състоя в навечерието на гласуване в Съвета за сигурност на ООН другата седмица на внесена от Бахрейн резолюция за защита на гражданското корабоплаване във и около Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.