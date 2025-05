Камион e избухнал в предградие на Чикаго на 26 май, съобщи FoxNews. Разследващите в градчето Адисън, на около 32 км западно от метрополиса, заявиха, че инцидентът е бил причинен от изтичане на пропан в резервоар, намиращ се в превозното средство.

Службата за противопожарна защита и полицейското управление на града са открили множество отломки без следи от възпламеняване.

„Експлозията е повредила няколко къщи в района. Пострадал е само шофьорът, който е получил леки наранявания“, съобщиха от полицейското управление на Алисън в публикация във Facebook.

