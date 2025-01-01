Израелското правителство ще се събере днес от 18 ч. местно (и българско) време, за да обсъди "плана за освобождаване на всички израелски заложници", предаде Франс прес, като цитира официално изявление. То бе направено, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците в Газа.

Дневният ред, публикуван на сайта на правителството, показва, че планът ще бъде представен на министрите от премиера Бенямин Нетаняху.

Споразумението за прекратяване на огъня ще влезе в сила, след като бъде ратифицирано от правителството довечера, заяви представител на канцеларията на Нетаняху, цитиран от Ройтерс.