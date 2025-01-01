Израелската армия обяви, че е нанесла удар по висока сграда в град Газа, която според нея е използвана от палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщи Франс прес.



„Вътре в сградата от "Хамас" са инсталирали инфраструктура, използвана за подготовка и провеждане на атаки срещу войските на израелската армия в района“, се казва в изявлението.

„Преди атаката са били взети предпазни мерки, за да се ограничат щетите, нанесени на цивилни, като включително са били отправени предварителни предупреждения към населението, използване на прецизни боеприпаси, въздушно наблюдение и разузнаване“, пише още в текста.



По-рано израелската армия предупреди, че преди да започне обявената операция за превземане на град Газа, ще нанесе удари по високи сгради в града, които според нея са превърнати в "терористична инфраструктура".