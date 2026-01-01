В рамките на споразумението за прекратяване на огъня Иран ще разреши преминаването на не повече от 15 плавателни съда на ден през Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански представител преди началото на преговорите между САЩ и Иран в пакистанската столица Исламабад, цитиран от ТАСС.

"В условията на действащия режим на споразумението за прекратяване на огъня ще се разрешава преминаването на не повече от 15 плавателни съда на ден през Ормузкия проток. Тази мярка строго зависи от съгласието на Иран и спазването на конкретния протокол. Страните в региона бяха официално уведомени за тази нова нормативна уредба, която се прилага под надзора на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Връщане към предвоенното статукво няма да има", подчерта иранският представител.