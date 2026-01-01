Иракската служба за гражданска авиация обяви в сряда, че въздушното пространство на Ирак и всички летища в страната се отварят отново, считано от незабавно.

В изявление, получено от Иракската новинарска агенция (INA), се казва: „Взето е решение за възобновяване на въздушния трафик над Ирак от днес, след стабилизиране на ситуацията и връщане към нормалност“.

Добавя се, че „с тази мярка се разрешава възобновяването на всички полети на гражданската авиация, включително транзитни полети, излитания и кацания на иракските летища, в съответствие с одобрените правила и инструкции“.

Службата за гражданска авиация потвърди „пълния си ангажимент за прилагане на най-високите стандарти за авиационна безопасност и сигурност, както и за непрекъсната координация със съответните международни организации, за да се гарантира гладкото и ефективно функциониране на въздушния трафик“.