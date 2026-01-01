Част от интернет достъпа в Иран е била възстановена 238 часа след като властите наложиха пълно прекъсване на 8 януари на фона на нарастващи протести, съобщи в мониторингова организация, като подчерта, че обичайната свързаност остава „нарушена“, предаде АФП.

Иранското правителство продължава да ограничава интернет достъпа в страната

„Данните за трафика показват значително възстановяване на достъпа до някои онлайн услуги, включително Google, което предполага, че е разрешен силно филтриран достъп и потвърждава потребителски сигнали за частично възстановяване“, написа Netblocks в публикация в социалните мрежи.