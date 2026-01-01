Въоръжен мъж откри огън край Белия дом в понеделник и беше прострелян от агенти на Тайните служби на САЩ, пише Reuters.

По информация на службите, техни служители са засекли „подозрително лице“, за което е имало индикации, че носи огнестрелно оръжие. При опит да бъде проверен, мъжът е побягнал и е открил огън по агентите.

В отговор служителите на реда са стреляли и са ранили заподозрения, който впоследствие е бил откаран в болница.

Инцидентът е довел до временно блокиране на района около Белия дом. От Тайните служби уточниха, че мъжът не е прониквал в самия комплекс.

Малко преди стрелбата през района е преминал кортежът на вицепрезидента Джей Ди Ванс. По данни на властите няма информация заподозреният да е имал връзка с него или да е представлявал пряка заплаха.

При инцидента е пострадал и непълнолетен минувач, който е бил ударен от заподозрения. Той е без опасност за живота и е получил медицинска помощ.

Властите съобщиха, че у мъжа е открито оръжие, но не предоставиха допълнителни подробности.

Случаят се разследва. Към момента няма яснота дали действията на заподозрения са били насочени към президента Доналд Тръмп, който по време на инцидента се е намирал в Белия дом.

По-рано от Тайните служби съобщиха, че техни екипи са реагирали на сигнал за стрелба в района на 15-та улица и булевард „Индипендънс“ във Вашингтон.