Япония съобщи, че е изпратила изтребители, след като е засякла подозрителен китайски дрон в близост до най-южния си остров на 15 ноември, след коментарите на премиера Санае Такаичи относно Тайван.

„В събота, 15 ноември 2025 г., бе потвърдено, че безпилотен летателен апарат, за който се смята, че е от китайски произход, е летял между остров Йонагуни и Тайван. В отговор на това изтребители от Югозападната въздушна отбранителна команда на Японските въздушни сили за самоотбрана бяха изпратени“, написа Министерството на отбраната в X.