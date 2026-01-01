Кипър е единствената страна от ЕС под чужда окупация и разбираме най-добре Украйна, каза кипърският президент Никос Христодулидис на среща с европейски журналисти в Никозия. Той отбеляза, че неговата страна се подготвя от две години за започналото в началото на януари Кипърско председателство на Съвета на ЕС. Председателството постави сред водещите задачи до края на юни продължаването на подкрепата за Киев.

Имаме ясна прозападна ориентация. За разлика от първото председателство на Кипър (2012 г. - бел. кор.) вече не сме държава с един-единствен проблем. Преди искахме намеса от ЕС винаги по въпроси, свързани с Турция. Това се промени, посочи президентът. Председателството на малка държава е предимство - лесно е да оставим настрана въпросите от национално значение, добави той.

Кипърският президент: Непоколебима е подкрепата ни за Украйна

Приемането ни в ЕС през 2004 г. е най-важното събитие за нас от 1960 г. и основаването на Република Кипър, обобщи Христодулидис.

По неговите думи за първи път от 2011 г. Кипър се е върнал в категория А на всички международни рейтингови агенции. През 2023 г. по време на президентската предизборна кампания основната тема беше миграцията. Днес този въпрос не стои пред нашата страна, заяви президентът. Той поясни, че Кипър отчита над 80 на сто спад в пристигащите незаконни мигранти и над 60 на сто повишение при връщанията на чужденците без право на престой.