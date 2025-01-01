/ БТА
Хеликоптер и изтребител на ВМС на САЩ се разбиха в Южнокитайско море в два отделни инцидента. И двете машини са изпълнявали рутинни операции от самолетоносача "Нимиц" (USS Nimitz), като са се разбили в интервал от около 30 минути, се казва в съобщение на  Тихоокеанският флот на САЩ.

Тримата членове на екипажа  на Хеликоптер MH-60R  Sea Hawk  са спасени, предава  БНР. Около 30 минути по-късно  и  изтребител F/A-18F Super Hornet също е паднал, докато е изпълнявал  рутинни операции.  Екипажът, състоящ се от двама души, също е спасен.

Американският самолетоносач "Нимиц", към който принадлежат хеликоптерът и бойният изтребител, е най-старият в света самолетоносач с ядрен двигател, който е планиран да бъде изведен от експлоатация  през  следващата година. Той се завръща  във военноморската база Китсап в щата Вашингтон, след като беше разположен в Близкия изток в отговор  на атаките на йеменските бунтовници хути срещу търговските  кораби.

Причините и за двата инцидента се разследват, посочват от Тихоокеанския флот на САЩ.
