Хеликоптер и изтребител на ВМС на САЩ се разбиха в Южнокитайско море в два отделни инцидента. И двете машини са изпълнявали рутинни операции от самолетоносача "Нимиц" (USS Nimitz), като са се разбили в интервал от около 30 минути, се казва в съобщение на Тихоокеанският флот на САЩ.
Тримата членове на екипажа на Хеликоптер MH-60R Sea Hawk са спасени, предава БНР. Около 30 минути по-късно и изтребител F/A-18F Super Hornet също е паднал, докато е изпълнявал рутинни операции. Екипажът, състоящ се от двама души, също е спасен.
Американският самолетоносач "Нимиц", към който принадлежат хеликоптерът и бойният изтребител, е най-старият в света самолетоносач с ядрен двигател, който е планиран да бъде изведен от експлоатация през следващата година. Той се завръща във военноморската база Китсап в щата Вашингтон, след като беше разположен в Близкия изток в отговор на атаките на йеменските бунтовници хути срещу търговските кораби.
Причините и за двата инцидента се разследват, посочват от Тихоокеанския флот на САЩ.
Тримата членове на екипажа на Хеликоптер MH-60R Sea Hawk са спасени, предава БНР. Около 30 минути по-късно и изтребител F/A-18F Super Hornet също е паднал, докато е изпълнявал рутинни операции. Екипажът, състоящ се от двама души, също е спасен.
Американският самолетоносач "Нимиц", към който принадлежат хеликоптерът и бойният изтребител, е най-старият в света самолетоносач с ядрен двигател, който е планиран да бъде изведен от експлоатация през следващата година. Той се завръща във военноморската база Китсап в щата Вашингтон, след като беше разположен в Близкия изток в отговор на атаките на йеменските бунтовници хути срещу търговските кораби.
Причините и за двата инцидента се разследват, посочват от Тихоокеанския флот на САЩ.