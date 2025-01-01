Гърция заедно с Испания и Италия за първи път наложи вето на обсъждането за напълно спиране за визите за руски граждани, предават кореспондентите на медиите от Брюксел. Според Атина спирането напълно на руските туристи няма да нанесе икономическа вреда на Москва, а на гръцкия туризъм, който е водещ икономически сектор за страната, предава БНР .

Според анализ на гръцката национална банка всеки руски турист харчи средно за престоя си над 1300 евро, докато европейските туристи се ограничават с разходи около 600 евро на човек.

След началото на войната в Украйна руските туристи в Гърция намаляха, но пък тези, които идват харчат повече пари.

От друга страна Гърция е посещавана от много руснаци от гръцки произход, които имат роднини в страната. Атина не желае да прекъсне тази възможност руски граждани да могат да посещават свои роднини. В парламента опозицията настоява министерството на външните работи да улесни пристигането на руснаците от гръцки произход.