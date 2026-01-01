Губернаторът на американския щат Калифорния Гавин Нюсъм обвини снощи администраторите на социалната платформа "ТикТок", че цензурират съдържание, в което има критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

От канцеларията на Нюсъм обявиха, че той е разпоредил разследване на практиките за модериране на съдържание от страна на социалната медия, за да се определи дали те нарушават щатските закони.

"Гавин Нюсъм започва ревизия на това поведение и призовава щатските правосъдни власти да установят дали то нарушава законите на Калифорния“, съобщиха от канцеларията на губернатора в социалната платформа "Екс".

Демократът Нюсъм и републиканецът Тръмп отдавна си разменят критики, обръща внимание Ройтерс.