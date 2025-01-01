Гръцките фермери подготвят блокада на граничен пункт "Промахон", съобщи ertnews.gr. В сряда (3 декември) следобед земеделци, животновъди и пчелари ще затворят КПП-то в знак на протест срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС.

Гръцките фермери са понесли големи загуби от епидемия по добитъка и разследване на ЕС за широко разпространени измами със субсидии, което е забавило ключови плащания.

Правителството настоява, че нито един законен земеделски производител няма да загуби пари след края на разследването.

Животновъдите изискват и компенсации за загубата на над 400 000 овце и кози в резултат на епидемия. Животните бяха умъртвени, за да се спре разпространението на болестта.

Властите се противопоставиха на призивите на фермерите да им бъде позволено да ваксинират стадата си, като твърдят, че няма доказателства, че мярката действително работи.

Прокурорите на ЕС разкриха скандала със субсидиите през май. Гръцките власти твърдят, че измамниците са подали фалшиви заявления за субсидии по Общата селскостопанска политика на стойност над 30 милиона евро.

Заподозрените са обвинени, че са подали заявления за земя, която не притежават, и са преувеличили броя на животните във фермите си.

Скандалът доведе до оставката на министър от консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис.

Парламентът също разследва случая, за да определи дали някой от политиците носи наказателна отговорност.