Гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че военна операция срещу Гренландия е „малко вероятна“, но че територията, желана от американския президент Доналд Тръмп, трябва да е готова за нея, предаде Франс прес.

„Малко вероятно е използването на военна сила, но също така не мога да изключа и това. Другата страна (Доналд Тръмп) го каза ясно“, посочи Нилсен на пресконференция в Нук – столицата на Гренландия.

„Ето защо трябва да сме подготвени за всички възможности, но нека подчертаем, че Гренландия е част от НАТО и ако има ескалация, това ще има последици за останалия свят“, добави лидерът на автономния датски остров.