Хиляди демонстранти се събраха в нощта на 22 декември в сръбската столица Белград на протест срещу президента Александър Вучич и правителството, съобщи Асошиейтед прес. Агенцията оценява броя на демонстрантите като „десетки хиляди“, а протеста на площад „Славия“ в центъра на града - като един от най-големите в последните години.

Протестът е част от по-широко движение, което настоява за търсене на отговорност от виновните за срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември, при което загинаха 15 души.

Демонстрацията беше свикана от студенти и ученици и от организации на фермери.

По-малки демонстрации се проведоха в Ниш и Крагуевац.

Протестът в Белград започна с 15-минутно мълчание в памет на жертвите на трагедията в Нови Сад, след което се чуха викове „По ръцете ви има кръв!“.

