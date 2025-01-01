Прокуратурата в Любек и Криминалната полиция в Шлезвиг-Холщайн издирват 44-годишния Христо Стоянов с международна заповед за арест. Той е осъден на 5 години затвор за сексуално насилие над дете от Окръжния съд в Любек през 2023 г., но не се е явил, за да изтърпи присъдата си, като според разследващите е напуснал страната. Полицията приема сигнали от граждани на централния телефон за връзка: +49 451-1310.

Престъпленията са извършени между 2010 и 2013 г., когато Стоянов, германски гражданин, е работил като доброволен ръководител в социална организация и е злоупотребил с позицията си, като многократно е извършвал сексуално насилие над дете, поверено на грижите му. На 3 юли 2023 г. Окръжният съд в Любек го осъжда на 5 години затвор, но той не се явява за изтърпяване на наказанието. След произнасянето на присъдата е издадена заповед за арест и е започнато разследване, което установява, че Стоянов е избягал в чужбина.

Според събраните данни той е пътувал до България, където има семейни връзки, а впоследствие е заминал за Дубай, където е бил забелязан за последно и вероятно все още се укрива. Стоянов е висок около 170 см, с плътно до пълно телосложение, къса черна коса, очила и закръглено лице. Той е IT предприемач и управлява бизнес, свързан с криптовалути. Смята се, че все още поддържа делови отношения с партньори и клиенти в Германия. Тъй като е наясно с присъдата си и издадената заповед за арест, е възможно да използва и фалшива самоличност.

Полицията и прокуратурата в Любек се надяват, че обществеността ще съдейства с информация за местонахождението на издирвания - както в Германия, така и в чужбина, включително и за евентуални фалшиви лични данни, които той може да използва.