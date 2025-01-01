Германия ще върне на Полша ценни артефакти, откраднати по време на Втората световна война, съобщиха местните медии.

Според местния новинарски сайт Onet.pl на днешната среща за обсъждане на полско-германското сътрудничество ще бъде обсъдено „историческото връщане на културни ценности, откраднати по време на Втората световна война“.

Полската страна описва стъпката като „революционна“, предаде АФП.

Артефактите включват скулптура на глава на светец, открадната от замъка Малборк - кралска резиденция в Северна Полша.

Сред предметите има и документи от Тевтонския орден – католическо братство на кръстоносци, воювало през Средновековието.

По време на Втората световна война безброй полски артефакти, включително исторически архиви и произведения на изкуството, са били ограбени от нацистка Германия.

Въпросът отдавна е причина за напрежение между двете страни.

Консервативно-националистически полски политици, включително президентът Карол Навроцки, поискаха репарации от Германия.

В днешната среща в Берлин ще участват полският министър-председател Доналд Туск, германският канцлер Фридрих Мерц, както и полските министри на външните работи и отбраната.

Планирано е лидерите да обсъдят въпроси, свързани със сигурността, включително войната в Украйна, и сътрудничеството между правителствата им.