Френският министър-председател Себастиен Льокорню ще изнесе реч с висок залог пред дълбоко разделения парламент днес, 14 октомври, ден след като президентът Еманюел Макрон обвини опонентите си, че са потопили страната в „хаос“.

В 10:00 часа (11 ч. българско време) Льокорню ще проведе заседание на кабинета с министрите си.

В 15:00 часа (16:00 ч. българско време) се очаква той да изнесе реч пред долната камара на Националното събрание, за да представи проектобюджета и политическите си планове.

Кабинетът трябва да даде на парламента предвидените в конституцията 70 дни, за да разгледа плана преди края на годината, съобщи „Франс 24“.

Същевременно президентът Макрон е подложен на безпрецедентен натиск през последните дни. Някои лидери на опозицията го призовават да насрочи предсрочни избори или да подаде оставка, а дори и ключови съюзници като бившия премиер Едуар Филип се дистанцираха от президента.

Макрон се опита да прехвърли цялата отговорност за сътресенията на политическите си съперници, когато пътува до Египет на 13 октомври.

„Политическите сили, които предизвикаха дестабилизацията на Себастиен Лекорню, носят цялата отговорност за този хаос“, заяви френският президент при пристигането си.

„Задължение на всеки е да работи за стабилността“, подчерта той.

Преди да се качи на самолета за вкъщи, Макрон добави: „Уверен съм, че всички ще проявят отговорност, за да се справим с това“.

Държавният глава преживява най-ниските си нива на популярност, но обеща да довърши втория си и последен мандат.