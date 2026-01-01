Франция, която се стреми да засили способностите си за борба с дронове, успешно е провела тестове за поразяване на въздушни цели с ракета Hellfire, изстреляна от дрон Reaper, съобщи министерството на въоръжените сили.

„Военновъздушните и космически сили, в координация с Главната дирекция по въоръженията, успешно извършиха експериментални изстрелвания на ракети Hellfire от дрон MQ-9 Reaper срещу въздушни цели от типа дрон“, посочва ведомството, като подчерта адаптирането на ракетата за новата ѝ роля.

„Иновативният подход позволи само три месеца след въвеждането на Hellfire на Reaper да се разшири използването на тази боеприпас, първоначално предназначен за наземни цели“, допълва министерството, определяйки това като „нова оперативна способност за противодействие на заплахата от дронове“.

Дронът Reaper, произведен от американската компания „Дженерал Атомикс“, е от клас MALE (средна височина, дълга продължителност на полета) и е предназначен за наблюдение и удари по наземни цели, включително с ракети Hellfire, разработени от „Локхийд Мартин“. Франция разполага с 12 такива апарата.

С нарастващата роля на дроновете във войните, илюстрирана от масовото използване на „Шахед“ в Украйна и Близкия изток, армиите търсят по-ефективни и по-евтини средства за противодействие, без да използват скъпи ракети срещу сравнително евтини цели.

Ракетата Hellfire, първоначално разработена като противотанково оръжие, струва около 100 000 долара – приблизително в ценовия диапазон на дрон тип „Шахед“.

В момента френската армия използва изтребители „Рафал“ с ракети MICA, чиято цена надхвърля 600 000 евро, като през последните седмици са изстреляни над 70 такива ракети за сваляне на ирански дронове, атакували съюзници на Франция в Обединените арабски емирства.

На разположение са и бойни хеликоптери като „Тигър“ с 30-милиметрово оръдие и „Фенек“ с картечници, както и наземни системи за противовъздушна отбрана като SAMP/T и VL MICA.

Франция провежда и допълнителни експерименти за адаптиране на въоръжението си, включително опити за модифициране на 30-милиметровите оръдия на „Рафал“, така че да могат да поразяват по-бавни цели като дронове „Шахед“, за които настоящата конфигурация не е оптимална. | БГНЕС, АФП