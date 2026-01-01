Сигурността по границите обсъдиха министрите на вътрешните работи на България, Гърция и Турция на среща в Атина, съобщи служебният министър Емил Дечев, който взе участие днес в тристранния диалог в гръцката столица.

Дечев определи срещите на тристранно равнище като важна инициатива и подчерта, че разговорите са свързани с обединяването на усилията на трите страни в справянето с общите предизвикателства.

„Основните акценти на разговорите днес са свързани с обединяването на усилията на министерствата вътрешните работи на тези три държави в борбата с общите предизвикателства, които и трите държави имат. Това са нелегалният трафик на мигранти, на наркотици, на оръжия, както и използването на този нелегален трафик за проникването на терористични групи в Европа. Също така и преодоляването на друг вид криминални дейности“, каза министър Дечев.

„На първо място ние констатирахме, че се наблюдава една положителна тенденция за намаляване на броя на мигрантите, които пресичат границите на нашите държави, благодарение на усилията за противодействие на тази незаконна престъпна дейност – трафикът на хора. Ние оценихме, че това се дължи и на повишеното сътрудничество, което трите страни осъществяват помежду си. Дължи се и на общите усилия, които полагат за преодоляване на тези проблеми, свързани с трафика на хора“, обобщи служебният министър на вътрешните работи.

„Гърция изпраща свои екипи в помощ на България на българо-турската граница. Ние сме изпратили наш кораб на „Гранична полиция“, който да подпомага граничните кораби на гръцката гранична полиция в борбата срещи трафика с мигранти по морска граница. Както знаем Гърция има много острови, разположени близо до малоазийския бряг на Турция. С Турция също отчитаме отлично сътрудничество, поканихме ги на семинар за повишаване на квалификацията на гранични служители, в който да участват и турски представители“, съобщи Емил Дечев.

Той увери, че има обмен на информация и контакти между трите страни.

„Нашите гръцки колеги са доволни от това, че след приемането ни в Шенген не са налице проблеми по българо-гръцката граница. Това е обща констатация. С турските колеги сътрудничеството също е на много високо ниво“, коментира Дечев.

„България положи много усилия за повишаване на капацитета на българската „Гранична полиция“. Успяхме да снабдим, благодарение на различни програми, българската „Гранична полиция“ с модерна и нова техника. Това са специализирани автомобили за работа в труден и планински терен, нови дронове, специални камери за проследяване в нощно време. Повишихме оборудването на оградата. Поставихме нови камери“, посочи още той.

Служебният вътрешен министър обсъди по-рано на работна среща с областния управител на Одрин нелегалната миграция и трансграничната престъпност.