Вече има привлечен обвиняем по случая с прегазеното куче Мая, но разследването все още не е приключило, тъй като са назначени допълнителни експертизи. Това става ясно от отговора на прокуратурата до Интергрупата за хуманно отношение и опазване на животните в Европейския парламент.

„От предоставената информация разбираме, че обвинението е по чл. 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс – за жестокост към животно, но процесуалните действия продължават“, разясни българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и зам.-председател на Интергрупата Емил Радев. Той припомни, че въпросите за хода на делото бяха поставени с официално писмо до прокуратурата след сигнал от българската неправителствена организация „Мечо и приятели“.

„Случаят с прегазеното куче Мая е от 9 ноември миналата година. Той беше документиран във видеоклип, който бе широко разпространен в публичното пространство и провокира остра обществена реакция. Организираха се и протести. Вълната от възмущение е важен знак за нетърпимост към всякакви форми на насилие към животните и развръзката по случая се очаква от всички, които искат жестокостта да не остава безнаказана“, коментира Емил Радев.