Традиционният Парад на хвърчилата ще се състои на 3 май на стадион „Доростол“ в Силистра.

Това съобщиха организаторите на проявата от фондация „Човек, природа, здраве“ и сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за Силистра“.

Събитието има близо 30-годишна история и е утвърдена традиция в града, като според организаторите пускането на хвърчила е древна култура с история от над две хилядолетия, която днес се възражда като форма на игра, творчество и връзка с природата.

Още в началото на програмата участниците ще могат да се включат в работилница за изработване на хвърчила под ръководството на художничката Елена Маркарян, като ще имат възможност да сглобяват, оцветяват и декорират собствените си хвърчила.

Предвидени са творчески занимания, фотозона, игри и състезания, включително конкурс за най-красиво ръчно изработено хвърчило. В програмата са включени и различни детски активности.

Сред акцентите са и демонстрации с професионални хвърчила от гост с международен опит. Предвиждат се и награди, сред които дронове и други отличия за участниците.

Организаторите посочиха, че целта на празника е да насърчи въображението, игрите на открито и детските мечти, като събитието се утвърждава като една от разпознаваемите семейни инициативи в Силистра.